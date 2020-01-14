بومبيو عن سليماني: لم يتفوق عليه في سفك دماء الأمريكيين سوى بن لادن

واشنطن - د ب أ:

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجددا عن قتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني قائلا إنه ليس هناك أحد فاق سليماني في سفك دماء الأمريكيين سوى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وقال بومبيو أمام طلبة من جامعة ستانفرد اليوم الاثنين:" ليس هناك إرهابي يده ملطخة بدماء أمريكيين أكثر من سليماني سوى بن لادن"، وأوضح أن سليماني مسؤول عن قتل أكثر من 600 أمريكي كما أنه " العقل المدبر" للهجمات الأخيرة على جنود أمريكيين في العراق.

يشار إلى أن بن لادن كان قد خطط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي قُتِلَ فيها نحو 3000 أمريكي.

وأضاف بومبيو أن الهجوم على سليماني كان جزءا من "استراتيجية كبرى" تتبعها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتضمن هذه الاستراتيجية العزل الدبلوماسي لإيران والضغط الاقتصادي عليها بالإضافة إلى الردع العسكري.

وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف من الاستراتيجية سلب إيران الموارد التي تحتاجها لاستئناف " أنشطتها الشريرة في العالم أجمع".

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى أن تتصرف إيران " كدولة عادية" واستطرد " لتكونوا ببساطة مثل النرويج" ما أثار جوا من البهجة داخل الصالة، ثم وجه تهديدا إلى إيران قائلا:" إذا صعدت إيران، فإننا سننهي هذا الأمر بشروطنا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد برر قراره بقتل سليماني بالقول إنه كان يخطط "لهجمات وشيكة وشريرة" ضد مواطنين أمريكيين.