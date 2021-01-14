السعودية: ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 5.3 % خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك مع الأخذ في الاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15% في يوليو الماضي.

ووفق الهيئة ، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 103.77 نقاط خلال الشهر الماضي لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ98.5 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة إن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 12.7%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.9% ، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 6.9 %، بسبب ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 9.6 %.

وأشارت إلى أن قسم التبغ سجل ارتفاعا بنسبة 13.7%، كما ارتفع قسم الاتصالات 11.4%.