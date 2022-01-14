إصابة شاب وزوجته بتسمم غذائي لتناولهما وجبة كشري بقرية محلة أبو علي في دسوق

أصيب شاب وزوجته بتسمم غذائي، لتناولهما وجبة كشرى منزلية، أعدتها الزوجة بالأمس، وتناولاه في الغذاء عصر اليوم، ليصابوا بتسمم غذائي.

وجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف من قرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى استقبال مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، وأحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بدسوق وفوه ومطوبس، بوصول استقبال مستشفي دسوق العام، شاب وزوجته مصابين بتسمم غذائي.

انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، إلى مستشفي دسوق العام، وبسؤال المصابين، بأسباب إصابتهما، أكدوا بأن الزوجة أعدت بالأمس وجبة كشري، وعند تناولهما الوجبة شعرا بحالة إعياء، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

واستقبل مستشفى دسوق العام، شاب وزوجته مصابين بتسمم غذائي، حيث تبين من سجلات المستشفى أن الشاب “ محمد السيد عبادة”، 26 سنة مقيم بقرية محلة أبو علي، وزوجته “حنين أسامة مرادن” 21 سنة، مقيمان بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق.

وأجريت لهما عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ونقلهم عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، إلى مركز السموم الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.