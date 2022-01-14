طرحت دار العين رواية "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود" للكاتب والروائي أحمد الصادق، وكانت الرواية حائزة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2021، فرع الخيال العلمي.



"هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود" رواية إنسانية من الدرجة الأولى، وملحمة فلسفية، تحاول الإجابة عن السؤال الوجودي، وغاية الإنسان في هذه الحياة، وذلك عبر طرح سؤال آخر "ماذا يحدث لو أصبح الإنسان خالدًا؟" وتجسيد ذلك السؤال عمليًا بين ثنايا فصول الرواية.



تذهب الرواية إلى بعد أخر، حيث تصور ذلك الإنسان البدائي الأول، الذي لطمه السؤال في عقله، السؤال الذي يستمر صداه في فصول الرواية، حيث تتباعد أحقابها الزمنية، وتتواصل فيما بينها عن طريق أبطالها الخالدين.