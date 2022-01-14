انهيار عقار قديم من 3 طوابق ونجاة 11 أسرة في الإسكندرية

انهارت، اليوم الجمعة، أجزاء داخلية من عقار "قديم" مكون من دور أرضي وطابقين علويين "مأهول بالسكان" وعددهم 11 أسرة، تضم 41 فردًا، كائن في 31 حارة الجعيني، منطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية؛ وذلك إثر هرعهم إلى الطريق العام، فور شعورهم بحدوث شروخ قبل الانهيار.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بالواقعة، وبانتقال قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الانهيار، تبين من الفحص الأولي أن العقار صادر له قرار إزالة، حمل رقم 52 لسنة 1985 لسوء حالته أي منذ 37 عامًا، دون أن ينفذ، حيث انهار سقف الطابق الثاني، وحتى سطح الأرض.



تم وضع سياج تأمينية حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، وتشكيل لجنة من إدارة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمعاينة العقارين المجاورين للمنزل المنهار، وضمان عدم تأثرهم، فيما تم معاينة العقار المنهار تمهيدًا لإزالة الأجزاء الخطرة منه.



ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.