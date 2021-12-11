الحكومة البريطانية تبيع أسهما بنحو 580 مليون دولار في بنك "نات ويست"

باعت الحكومة البريطانية 4ر170 مليون سهم بمجموعة "نات ويست جروب" المالية بقيمة بلغت حوالي 420 مليون جنيه إسترليني (580 مليون دولار) بالأسعار الحالية، منذ نوفمبر، مواصلة تقليص حصة الأغلبية التي استحوذت عليها خلال الأزمة المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه وفقا لمحفظة إيداع اليوم الجمعة، تمتلك وزارة الخزانة البريطانية الآن 98ر51% في البنك الذي كان يعرف من قبل باسم "رويال بنك أوف سكوتلاند".

وتبلغ حصتها حوالي 5ر14 مليار إسترليني بالأسعار الحالية.

ولا تزال وزارة الخزانة أكبر مساهم في "نات ويست" منذ أكثر من عشر سنوات بعد تقديم حزمة إنقاذ للبنك بقيمة 5ر45 مليار إسترليني.