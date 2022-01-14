الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت: شديد البرودة وأمطار على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد /السبت/ طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة شمالا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الاسكندرية 17 12

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 11

بلطيم 15 12

مطروح 16 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الاسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بنى سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 08

ادفو 21 09

أبوسمبل 21 11

الوادى الجديد 22 05

شلاتين 22 11

ابو رماد 22 12

حلايب 24 12

رأس حدربة 23 12