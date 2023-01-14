أعلن مستشار البيت الأبيض في الولايات المتحدة، ريتشارد ساوبر، العثور على 5 وثائق سرية جديدة في منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وأضاف ساوبر -في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت- أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية استحوذوا على هذه الوثائق الجديدة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن -يوم الخميس الماضي- العثور على عدد من الوثائق السرية في منزل بايدن الخاص في ويلمنجتون؛ تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد أوباما، كما عثر في الوقت نفسه على وثائق أخرى داخل مركز بحوث في واشنطن كان بايدن يملك به مكتباً في الماضي.