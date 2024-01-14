مياه القاهرة والجيزة تنشران أكثر من 225 معدة للتعامل الفوري مع الأمطار المتوقعة

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة التأهب، وانتشار المعدات منذ فجر اليوم، على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة كافة، للتعامل الفوري مع الأمطار المتوقعة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة الي متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.



ونوّه بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأن أكثر من ٢٢٥ معدة من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي تمركزت بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير، للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.