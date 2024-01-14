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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يؤكد أهمية حل المسائل العالقة مع إقليم كردستان

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 11:44 ص

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الجمهورية استقبل اليوم في بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وأضاف البيان، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون والتنسيق من أجل تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي.

وأكد رئيس الجمهورية، أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون، وضرورة صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان وفقا للموازنة المقررة، وحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.

وحسب البيان، جرى التأكيد على ضرورة مواصلة اللقاءات والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود بين القوى السياسية لدعم الحكومة في تحقيق برنامجها وبما يحفظ سيادة العراق وقراره المستقل.

وبدوره، استعرض رئيس الإقليم نتائج لقاءاته مع قادة الكتل السياسية خلال زيارته الحالية للعاصمة بغداد، مشيدا بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وجهود فخامته لضمان حقوق المواطنين جميع بمن فيهم مواطنو الإقليم.

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