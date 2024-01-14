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أعرب عمرو وردة عن سعادته لقيادة فريقه الجديد بانسيرايكوس للفوز على لاميا بنتيجة 2-0 مساء السبت في الدوري اليوناني.

قال عمرو وردة في تصريحات صحفية بعد المباراة:" أهنئ اللاعبين والفريق والمدرب بابلو جارسيا، كان آخر هدف لي في اليونان عام 2021 تحت قيادة بابلو أيضاً".

أضاف عمرو وردة:" أشعر كأنني في مصر، أشعر بالراحة مع الفريق ونتدرب بكل قوة ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن".

أتم عمرو وردة:" علينا أن نواصل العمل ونركز في اللقاءات المقبلة".

وكان عمرو وردة قد انضم إلى فريقه الجديد في شهر يناير الجاري بعد فسخ عقده مع فاركو المصري.

ووصل عمرو وردة إلى 33 هدفاً في الدوري اليوناني مع أندية باوك وبانسيرايكوس ولاريسا وأترميتوس وفولوس.