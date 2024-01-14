قالت إدارة السجون في الإكوادور، إن السلطات تمكنت من إطلاق سراح جميع أفراد الأمن بالسجون الذين احتجزتهم العصابات كرهائن.



وأضافت إدارة السجون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "من خلال الجهود المشتركة التي بذلتها الإدارة والشرطة الوطنية، تم إطلاق سراح جميع أفراد الأمن وحراسة السجون، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين الذين كانوا محتجزين في العديد من مراكز الاحتجاز"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأعلنت سلطات السجون الإكوادورية سابقا أن العصابات المسلحة احتجزت 139 موظفا على الأقل كرهائن في سجون الإكوادور.



وقام سجناء في عدد من سجون الإكوادور من احتجاز عشرات من أفراد الأمن بالسجون كرهائن، وذلك خلال اشتباكات عنيفة بين العصابات الإجرامية وقوات الأمن في البلاد.



وخاضت العصابات الإجرامية مؤخرا معارك ضارية في سجون الأكوادور وفرضوا سيطرتهم على العديد من الحراس. وبحسب إدارة السجون، فإن رئيس عصابة "لوس تشونيروس" القوية، أدولفو ماسياس الملقب بـ"فيتو"، وزعيم عصابة "لوس لوبوس"، فابريسيو كولون بيكو، تمكنا من الفرار.



وتدخل العديد من العصابات المرتبطة بالعصابات المكسيكية القوية في اقتتال من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات. وتعد الإكوادور طريق تهريب مهم للكوكايين من كولومبيا وبوليفيا وبيرو إلى الولايات المتحدة وأوروبا.