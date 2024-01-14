صحيفة عبرية: حرب غزة تكلف إسرائيل 24 مليار دولار

كشفت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، أن إسرائيل ستواجه ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة في عام 2024، بسبب حرب غزة، التي دخلت شهرها الرابع.

وتشير الأرقام التي نشرتها صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، إلى أن تكلفة حرب غزة يمكن أن تتراوح بين 19 إلى 24 مليار دولار، حسبما تظهر مسودة مشروع موازنة عام 2024، التي من المقرر أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد.

ونتيجة لذلك سيتم رفع سقف العجز المالي في إسرائيل من 2.25 % من الناتج المحلي إلى 6.6% في ميزانية 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ولفتت الوكالة إلى تحذيرات سابقة قالها مسئولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، حول مخاطر ارتفاع عجز الموازنة على اقتصاد البلاد، الذي يمكن أن يتعرض لضرر يؤدي إلى اهتزاز الثقة فيه.

يذكر أن موازنة إسرائيل في عام 2022 سجلت فائضا صغيرا، لكنها عانت من عجز تقدر قيمته بـ20.7 مليار دولار في موازنة 2023

يذكر أن الحرب في غزة أكملت اليوم الأحد، يومها الـ100، مخلفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود.