ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات بـ10 ملايين جنيه في 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم مخدرات تقدر 10 مليون و250 ألف جنيه خلال حملات في 3 محافظات.



واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، و بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، شمال سيناء، القليوبية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة بمديرية أمن شمال سيناء، وبحوزتهما (644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو). وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو).



وفي الجيزة ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته (12 كيلو لمخدر الحشيش).



وفي القليوبية ضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته (25 كيلو لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش وطلقات).



وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ10 ملايين و250 ألف جنيه تقريبا.



يأتي ذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات؛ حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.