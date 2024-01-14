الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

ذكرت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مسافة تحليق الصاروخ وارتفاعه وسرعته وغيرها من التفاصيل الأخرى.

ويعد هذا هو أول إطلاق لصاروخ باليستي هذا العام، بعد 27 يوما من إطلاق الشمال صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونج-18" يعمل بالوقود الصلب باتجاه البحر الشرقي في 18 من ديسمبر الماضي.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في يومي 17 و18 من ديسمبر من العام الماضي.