أيمن يونس: المنتخب محظوظ بالتعادل أمام موزمبيق ويجب تغيير التشكيل أمام غانا

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني كان محظوظا بالتعادل أمام موزمبيق في أول مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة «DMC»: هناك حالة من الغرور والتعالي أصابت بعض اللاعبين، وهناك اخطاء كبيرة وقع بها عناصر المنتخب وهو ما كان يستوجب تدخلا من جانب الجهاز الفني.

وأكمل: روي فيتوريا كان عليه التدخل بعد التقدم بهدف دون مقابل، وسط الملعب كان في حالة سيئة وغاب الانسجام بين الخطوط«.

وأشار يونس إلى أن جبهة محمد صلاح شهدت زحامًا كبيرا مما تسبب في فقدان السيطرة على وسط الملعب، وأن محمد الشناوي حارس المرمى كان نجما ورجلا للمباراة بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة.

وأكمل: مباراة غانا ستكون صعبة رغم الأداء أمام كاب ڤيردي، ويجب إجراء تغييرات في التشكيل أمامه خاصة في وسط الملعب.