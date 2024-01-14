التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليج

تعادل مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الأولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرًا عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، قبل أن يتعادل السبيرز عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 19.

عاد يونايتد للتقدم مرة أخرى عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 40، فيما سجل توتنهام هدف التعادل للمرة الثانية عن طريق ورودريجو بنتانكور في الدقيقة 46.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر سجله المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند بعد مرور ثلاث دقائق.

لكن فريق توتنهام هوتسبير شكل خطورة كبيرة بتميز في الركلات الركنية حيث أبعد ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد إحدى المحاولات من على خط المرمى.

لكن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون نجح في استغلال ركلة ركنية أخرى قابلها برأسه في الزاوية اليمنى للحارس الكاميروني أندريه أونانا ليدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 19.

وكانت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مثيرة، حيث كاد ديستيني أودوجي أن يسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38 لكن القائم الأيسر أبعد رأسية المدافع الإيطالي.

ونجح ماركوس راشفورد في إضافة الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40 بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ضاع على توتنهام فرصة التعادل من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو برأسية قوية اصطدمت بالعارضة.

ولم ينتبه مانشستر يونايتد للخطر ليتلقى مرماه هدفا ثانيا بعد مرور 50 ثانية فقط سجله لاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بنتانكور ليهدي توتنهام التعادل مجددا.

كافح مانشستر يونايتد لتسجيل هدف الفوز ودفع مدربه الهولندي إيريك تين هاج بأكثر من بديل مثل سكوت ماكتوميناي وليساندرو مارتينيز وأنتوني.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لعب جاراناتشو كرة عرضية إلى زميله ماكتوميناي لكن الأخير قابل الكرة برأسه بغرابة شديدة خارج المرمى وسط حسرة جماهير مانشستر يونايتد في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

بهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 32، ليصعد للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما رفع توتنهام رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس.