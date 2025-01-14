النائب أحمد بدوي: فرض رسوم جمركية على القادمين من الخارج ممن يرغبون في إدخال أكثر من هاتفي محمول

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك لغطًا حتى الآن بشأن المنظومة الجديدة لحوكمة الهواتف المحمولة المستوردة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ما جرى هو ميكنة بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن منظومة التحول الرقمي الجديدة.

وأوضح أن هذه الحوكمة تمنع تهريب الهواتف، مشددًا على أنه يُسمح لكل شخص قادم من الخارج أن يدخل بهاتف أو هاتفين لكن أكثر من ذلك تفرض عليه رسوم جمركية.

وأشار إلى لجنة الاتصالات تعقد سلسلة اجتماعات في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، موضحًا أنه سيتم إصدار توصيات مهمة.

ونوه بأن هناك الكثيرين من المواطنين الذين عملوا على تشغيل هواتفهم الحديثة قبل 1 يناير 2025، وردت إليهم رسائل من شركات الاتصالات بأن كل من شغّل هاتفه قبل هذا التاريخ لا توجد مشكلة بشأنه.

ولفت إلى أن هذه المنظومة لا يتم تطبيقها بأثر رجعي، وذلك بخلاف الكثير من الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا عقب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء فرض رسوم جمركية علي الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج.