وفاة شخصين جراء حادث دهس بقطار الفوسفات في تونس

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لقي شخصان، على متن سيارة خفيفة حتفهما فجر اليوم الثلاثاء، في حادث دهس بقطار مخصص لنقل الفوسفات بولاية سيدي بوزيد جنوب شرق تونس.

ودهس القطار، السيارة في مفترق بمدخل معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد؛ ما أدى إلى سحقها وفق ما أظهرته صور الحادث.

وقامت وحدات الحماية المدنية لاحقا، بتخليص جثتي الضحيتين من السيارة وسلمتهما إلى وحدات الحرس الوطني.

ويعد حادث الدهس الثاني خلال أسبوعين.

وتواجه البنية التحتية المتقادمة للسكك الحديدية في تونس انتقادات؛ بسبب تواتر الحوادث القاتلة وجنوح العربات وافتقاد معايير صارمة للسلامة.