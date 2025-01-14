أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 811 ألفا و90 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 811 ألفا و90 جنديا، بينهم 1330 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9767 دبابة، منها ثلاث دبابات أمس الاثنين، و20326 مركبة قتالية مدرعة، و21923 نظام مدفعية، و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1044 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و22276 طائرة مسيرة، و3018 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و33791 من المركبات وخزانات الوقود، و3696 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.