وزير الخارجية يدعو لمحاسبة المسئولين عن تدمير قطاع غزة

شدد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية موضوع إعادة إعمار غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبرجي، اليوم الثلاثاء، أن «مصر مستعدة - حينما تسمح الظروف - لاستضافة مؤتمر دولي يركز في المقام الأول على إعادة الإعمار».

وأشار إلى أهمية محاسبة المسئولين عن الدمار في قطاع غزة، معقبًا: «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير القطاع، لكنها المرة الأولى التي يكون فيها التدمير بهذا الشكل المخيف الذي لا يمكن تصوره».

ولفت إلى أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والدور الذي تلعبه في الأراضي المحتلة، مشددًا على أهمية إدانة قرار الكنيست الصادر بشأن حظر أنشطة الوكالة.

وقال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة شديدة الأهمية؛ لأنه «يعطي أملًا للشعب الفلسطيني المجاهد في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويدعمه في صموده».



