 الأوقاف السورية تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف السورية تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل

دمشق (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:40 ص

دعت وزارة الأوقاف السورية، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر، وذلك يوم الجمعة القادم.

وذكرت الوزارة، في تعميم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء، أنه "نظراً لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات، واقتداءً بفعل النبي محمد في مثل هذه النازلة يطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة المقبل".

ونوهت الوزارة في تعميمها إلى بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء منها التوبة والاستغفار، ورد المظالم والحقوق، وصيام ثلاثة أيام، والإكثار من الدعاء.

وأوضحت الوزارة أنه يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن، ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن، وإن تعذر ذلك تقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.


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