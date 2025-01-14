بن غفير لسموتريتش: لنبلغ نتنياهو باستقالتنا حال التوصل للصفقة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، موجها حديثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة معا إذا تم التوصل إلى صفقة"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

كان وزير المالية الإسرائيلي قد قال، أمس الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن لوقف القتال في غزة سيكون "كارثة" على الأمن القومي الإسرائيلي.

ووصف سموتريتش في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" الاتفاق بأنه "صفقة استسلام" تتضمن إطلاق سراح "إرهابيين" و"إنهاء" إنجازات الحرب، بحسب قوله.

وأضاف سموتريتش: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا، لاحتلال وتطهير القطاع بأكمله، والسيطرة في النهاية على المساعدات الإنسانية من حماس، وفتح أبواب الجحيم على غزة حتى تستسلم حماس تماما ويعود جميع الرهائن".