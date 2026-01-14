مبعوث الأمم المتحدة يشيد بالدور المصري في إنهاء الأزمة السودانية

توجه رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، بالشكر إلى مصر شعبًا ورئيسًا وحكومة على الجهود المبذولة للتحضير الجيد للاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان، وللدور المصري الفاعل في دعم إنهاء الأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الأربعاء، أشاد لعمامرة بقدرة الدبلوماسية المصرية على التعاطي مع الأمور المعقدة وتحقيق الفائدة المشتركة لكل الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الاجتماع الخامس للآلية التشاورية يمثل مرحلة متميزة من العمل الدولي الرامي إلى استتباب الأمن والاستقرار في السودان، مؤكدًا نجاح الاجتماع وفتحه آفاقًا لإيجاد الحلول ومساعدة الأشقاء السودانيين على تغليب الحكمة والتوصل إلى حل يرضي تطلعات الشعب في السلام والحياة الأفضل.

وأضاف لعمامرة: "إن الاجتماع التشاوري أحد إنجازات الدبلوماسية، فقد استكملنا الاجتماع الخامس في ظرف عام ونصف، ما يدل على عرفان الجميع بفاعلية ونجاعة الآلية، والتي ستساعد على إنجاز الكثير في المستقبل القريب، ونؤكد أننا متمسكون بها لتعزيز إسهامها على درب تحقيق الهدف المنشود".

واستضافت وزارة الخارجية المصرية الاجتماع الخامس للآلية التشاورية اليوم في القاهرة، تحت رئاسة وزير الخارجية، وبمشاركة واسعة من وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، على رأسهم رمطان لعمامرة، وعبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وعدد من المسؤولين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد وزير الخارجية خلال كلمته أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، مشددًا على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، لا سيما في دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 18 ديسمبر الماضي، الذي حدّد بوضوح ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء، والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض انفصال أي جزء منها، وصون مؤسسات الدولة السودانية.