إيران تتعهد برد حاسم على الولايات المتحدة وإسرائيل

كرر محمد باكبور، قائد الحرس الثوري الإيراني، القول بأن الولايات المتحدة وإسرائيل حرضتا على الاحتجاجات وأنهما القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وقوات الأمن الذين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي تشهدها إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية.

وأضاف أن الدولتين سوف "تتلقيان الرد في الوقت المناسب".

يذكر أن ما لا يقل عن 3428 متظاهرا قتلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في نهاية ديسمبر، حسبما أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، ومقرها أوسلو أيضا، إن حصيلة القتلى الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

ووفقا للمنظمة، فقد تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء إجراءات السلطات الإيرانية وحذرت من عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين المعتقلين.