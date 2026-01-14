وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة حسن شحاتة، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، وذلك بعد خروجه من المستشفى منذ عدة ايام واستكمال عملية شفاءه في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

من جانبه، أعرب حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية.