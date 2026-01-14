حسام حسن يهاجم التحكيم بعد الخروج من كأس أفريقيا 2025

هاجم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأداء التحكيمي في مباراة الفراعنة أمام السنغال، بالمباراة التي جمعت الفريقين، لحساب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب السنغال على نظيره، مصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتحدث عن العدالة ولكن يجب أن ننتبه لذلك الأمر ونرى احترامًا لمنتخب مصر.. عندما يصل الفريق إلى نصف النهائي هل تقوم بتكريمه أم تعذيبه؟".

وأضاف: "من المفترض أن تعطي الفريق كل سبل الراحة مثله مثل المنتخبات الـ 3 الأخرى التي بلغت نصف النهائي، لأننا حصلنا على راحة أقل يوم قبل ذلك الدور".

وتابع: "الحكم كان مختلفًا اليوم عن باق البطولة والصفارة مختلفة، رغم أننا لا نحب الأعذار، أتحدث معكم بكل صراحة.. كان هناك أشخاص تشعر بالقلق من فوزنا وبلوغنا النهائي ولكن الحمد لله على كل شيء".

وأكمل: "عندما كنا متقدمين في المباريات الماضية، كان يتم احتساب وقت ضائع كبير، أما اليوم، أجرى المنتخبان 10 تبديلات في الشوط الثاني، بجانب الإصابات وإهدار الوقت، والحكم احتسب 5 دقائق بخلاف تدخل تقنية الفيديو".

وواصل: "كانت هناك مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة من المباراة لم يحتسبها.. نريد حقنا، أنا قائد المجموعة، وأطالب بحقي".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "هل رأى أحد من قبل حكم يشهر بطاقة صفراء مع أول خطأ في نصف نهائي بطولة كبيرة، أو يقوم بإيقاف المباراة ومرموش في طريقه للانفراد بالمرمى".