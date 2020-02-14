البيئة والتجارة يبحثان التعاون المشترك لرفع كفاءة إدارة المخلفات الصلبة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة آليات التعاون بين الوزارتين في مجال رفع كفاءة إدارة المخلفات الصلبة والتوسع في إنتاج الوقود البديل والالتزام البيئي للمنشآت الصناعية.

وأكدت فؤاد، على أهمية مراعاة الأبعاد البيئية في كافة مشروعات الدولة، وضرورة الاستخدام الرشيد والعادل للموارد وإعادة استخدامها بما يساعد على تحقيق استدامتها للأجيال القادمة، وبما يساعد على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.

وشددت فؤاد، على أهمية التعاون في مجال الدفع بصناعة تدوير المخلفات والتوسع في انتاج الوقود البديل والدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الصناعة في هذا المجال للعمل على تحسين كفاءة منظومة النظافة وفي ظل دور وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات الجديدة في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تنسيقية من الوزارتين لبحث عدد من الملفات المشتركة وخاصة في مجال صناعة تدوير المخلفات واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة في الصناعة.

وناقشت الوزيرتان أيضا آليات تفعيل قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالوضع البيئي للمنشآت الصناعية وتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية بالمصانع.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي الصناعة والبيئة بما يساعد على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة وتحقيق الميزة التنافسية للمنتج المصري عند مراعاة المعايير البيئية بما يتوافق مع التوجه العالمي في الصناعة حاليا.