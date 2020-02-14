 واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2020 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف

عناصر من طلبان
عناصر من طلبان
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 8:03 م | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 8:03 م

أفاد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق يقضي بخفض أعمال العنف مع حركة طالبان.

وأوضح المسؤول - في تصريح صحفي أدلى به على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - أن الاتفاق مدته سبعة أيام ولم يبدأ بعد.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أعدت مع "طالبان" اتفاق هدنة لسبعة أيام، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان".

وسبق أن أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر سهيل شاهين، أن الحركة "ستمتنع عن شن هجمات واسعة النطاق أثناء سريان الاتفاق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك