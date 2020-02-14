رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ينتقد القصور العسكري لألمانيا

قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، انتقد رئيس المؤتمر فولفجانج إشينجر الخطوات المتثاقلة للسياسة الخارجية الألمانية.

وقال إشينجر في تصريحات، اليوم الجمعة، إن الخطاب المدوي للرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك خلال المؤتمر عام2014 ، والذي طالب فيه بتحمل ألمانيا المزيد من المسؤولية على المستوى العالمي، حلحل بعض الأمور، "لكني أرى تثاقلا في التحرك نحو هذا الاتجاه في ظل السرعة الهائلة التي تتطور بها السياسة العالمية"، مشيرا إلى غياب العزيمة اللازمة لذلك.

وأكد الدبلوماسي البارز، الذي يتولى رئاسة المؤتمر منذ عام 2009، أن القوة العسكرية لألمانيا ضعيفة للغاية مقارنة بثقلها السياسي في أوروبا، وقال: "أعتقد أن دول الجوار ستسعد إذا استخدمت ألمانيا نفس عدد الطائرات التي تستخدمها الدنمارك في مكافحة تنظيم داعش. لم نسيّر أي طائرة تطلق النار، بل تلتقط صورا فقط".

يُذكر أن الدنمارك شاركت في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016 بمقاتلات من طراز "إف 16"، بينما يشارك الجيش الألماني حتى اليوم بطائرات استطلاع من طراز "تورنادو" في التحالف الدولي لمكافحة داعش.

ويفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي يُعقد سنويا.

وكان شتاينماير دعا خلال المؤتمر عام 2014، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية، إلى اضطلاع ألمانيا بمزيد من المسؤولية على المستوى العالمي، لكنه لم يشدد على الدور العسكري مثلما فعل الرئيس السابق جاوك.

وأكد إشينجر ضرورة توفير الوسائل العسكرية في ألمانيا بالقدر الكافي، وقال: "الدبلوماسية القوية تقتضي للأسف - عندما يدور الأمر حول أزمات- إلى التهديد في حالة الضرورة بالوسائل العسكرية. الوسائل العسكرية يتعين أن تكون أداة ضمن عدة في صندوق الأدوات... إذا كنا لا نمتلك هذه الوسائل، تتحول الدبلوماسية في أغلب الأحيان إلى كلام فارغ، وبالتالي يمكن أن نشكو على الدوام من مدى سوء الأوضاع في سوريا، لكن دون تغيير شيء".

وفي هذا السياق، أشاد إشينجر بمقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بإرسال مهمة عسكرية أممية إلى شمال سوريا، وقال: "هذا المقترح كان إشارة في الاتجاه السليم، حتى لو كان وقت طرحه غير مبشر بالنجاح".