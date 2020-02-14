 سماع أصوات دوى انفجارات فى محيط العاصمة السورية - بوابة الشروق
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سماع أصوات دوى انفجارات فى محيط العاصمة السورية

دمشق - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 12:27 ص

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية( د ب أ) مساء أمس الخميس بسماع أصوات دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.


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