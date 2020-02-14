سماع أصوات دوى انفجارات فى محيط العاصمة السورية

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية( د ب أ) مساء أمس الخميس بسماع أصوات دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.