أطلقت هونج كونج صندوقا بموارد مالية قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي للتعامل مع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.

وقالت الرئيس التنفيذي لهونج كونج، كاري لام - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "مبادرة اليوم للإعلان عن إنشاء الصندوق بقيمة 25 مليار دولار هوج كونجي (أي ما يعادل 3.2 مليار دولار أمريكي) يعد بمثابة التزام لشعب هونج كونج".

وأعلنت لام، عن سلسلة من إجراءات الدعم المالية الجديدة للمساعدة في تخفيف الضرر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، مضيفة أن حكومة بلادها ستوفر لهيئة المستشفيات 650 مليون دولار أمريكي إضافي كتمويل للعون في التعامل مع تفشي الفيروس.

وشمل أيضًا قيمة التمويل الإجمالي إعانات لمختلف قطاعات العمل التي تضررت من جراء تفشي الفيروس، بما في ذلك إعانة بقيمة 10 آلاف و300 دولار أمريكي لوكالات السفر وشركات البيع بالتجزئة، وستتراوح المساعدات للمطاعم من 10 آلاف و300 إلى 200 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التشريعي لهونج كونج الأسبوع المقبل لإجراء مزيدًا من النقاشات بشأن التفاصيل المتعلقة بالصندوق التمويلي.