 الصين: وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا في هوبي - بوابة الشروق
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الصين: وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا في هوبي

بكين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 2:02 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 2:02 ص

أعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة اضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم الخميس 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.


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