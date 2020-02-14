الصين: وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا في هوبي

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أعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة اضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم الخميس 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.