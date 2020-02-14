ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة إلى 67 حالة

ارتفت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة إلى 67 حالة، بعد تأكيد الإصابة لتسعة أشخاص جدد.

وقالت وزراة الصحة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه لم تسافر أي من الحالات الجديدة التسعة إلى الصين مؤخرا (بؤرة انتشار الفيروس للعالم)، مضيفة أن تعقب أثر مخالطي الحالات المؤكدة بالإصابة مستمرة.

ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، فإن 17 حالة مؤكدة بالإصابة بالفيروس قد تعافوا تمامًا في الوقت الحالي وغادروا المستشفى التي كانوا يتلقون فيها العلاج اللازم.

فيما لا تزال 50 حالة آخرى مؤكد إصابتهم بفيروس كورونا داخل المستشفيات، من بينهم ستة مصابي يرقدون في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة في مختلف المستشفيات.