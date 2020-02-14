عضو مجلس إدارة الزمالك: الفريق قدم مباراة عالمية أمام الترجي

أشاد علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بلاعبي الفريق عقب الفوز على الترجي التونسي 3 / 1 ، والتتويج بلقب كأس السوبر الافريقي لكرة القدم، مؤكدا على أن هذا اللقب سيكون بداية لمزيد من البطولات.

وقال مقلد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):" لم يقصر أي من اللاعبين على الإطلاق خلال مباراة الترجي، والجميع كان على قدر المسئولية وقدم جهد إستثنائي ،وأدى الكل بروح قتالية عالية لم أشاهدها في الزمالك منذ فترة طويلة ،وأعتقد أن هذه الروح هي سر الإنتصار وتحقيق اللقب الرائع ".

وأشاد مقلد بالحضور الجماهيري الكبير لفريقه خلال اللقاء ،مما ساهم في تحقيق الفريق الفوز العريض وحصد كأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخ النادي .

وأضاف :" لقد بكيت من الفرحة ومن فرط السعادة بهذه الاجواء الرائعة، فنحن لم نشعر أننا نلعب خارج ملعبنا حيث حضرت الجماهير بقوة وامتلأت مدرجات ملعب اللقاء بالجماهير التي قدمت كافة انواع الدعم للاعبين، ونشكر الجمهور الغفير الذي قدم لنا كافة انواع المؤازرة من أجل تقديم افضل ما لدينا من مستوي والتتويج باللقب، واهدي هذا الانجاز الي كل من ساند الفريق ووقف خلفه حتى وصل الى منصة التتويج" .

وشدد مقلد على ان الزمالك قدم مباراة على مستوى عال ،وأن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن وفي المستوى المعهود، مضيفا أن أداء فريقه رد على الثقة الزائدة لمدرب الترجي معين الشعباني الذي قلل في تصريحات من فريق الزمالك ،وعلى جميع المشككين أيضا في فريق الزمالك والذين راهنوا على خسارة الفريق قبل حتى أن يلعب المباراة، حسب تصريحاته.