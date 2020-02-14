إغلاق مطلع كوبري 15 مايو جزئيًا للصيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق مطلع كوبري 15 مايو جزئيًا من ميدان سفنكس وجامعه الدول العربية في اتجاه مناطق محافظة القاهرة؛ لإجراء صيانة للفواصل العرضية، ولرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث التكدسات المرورية بالمحاور المحيطة بمطلعه.

وأوضحت إدارة المرور أن الإغلاق بدأ صباح اليوم الجمعة، وينتهي في الساعات الأولى من صباح غدٍ السبت دون تعطيل للحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة؛ لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.