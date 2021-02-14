قام هنري أونيكورو لاعب جالاتا سراي، بتنظيف أرضية ملعب مباراة فريقه ضد قاسم باشا التركي، قبل تسديد مصطفى محمد، ركلة الجزاء في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاحد في الدوري.

ونال هنري إشدارة جميع المتابعين للقاء على الرغم أنه من تسبب في ركلة الجزاء إلا أنه تركها لمصطفى محمد ليزداد ثقة ويرد على كل المنتقدين بتوتر علاقة مهاجم مصر مع بعض لاعبي الفريق.

وقال هنري أونيكورو عقب اللقاء: "حصلت على ركلة جزاء وقمت بتنظيف الملعب وأنا سعيد بذلك".

وأضاف: "ماذا استطيع أن أفعل أكثر لتتعلمون؟ مصطفى محمد أخي الأكبر، انظروا إلينا واستمتعوا".

ونجح مصطفى محمد في إحراز هدف الفوز لصالح جالاتا سراي من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني، لتنتهي المباراة بفوز جالاتا سراي 2-1 على قاسم باشا.

ويعتبر هدف مصطفى محمد في مباراة اليوم هو هدفه الرابع مع جالاتا سراي منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء.