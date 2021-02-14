لم يُعرف حتى الآن أين ومتى أقيم حفل الزفاف الأول، لكنه كان نقطة تحول مهمة في المجتمع البشري، ولكن على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن تاريخنا الاجتماعي في هذا الوقت، فإن العديد من الخبراء يشكون في أن حفلات الزفاف الجماعية كانت الشكل الأول من أشكال الاتحاد؛ حيث كان الولاء للقبيلة أكثر أهمية من الفرد في أوقات الشدة.

ومع نمو المجتمع وتغيره، استقرت القبائل وشكلت مجتمعات زراعية وبدأت التجارة، وسمح هذا التقدم باختلاط الشعوب دون صراع، وبالتالي تضاءلت ضرورة اختطاف النساء والأطفال بعيدًا عن القبائل الأخرى واختفت في النهاية، وفقًا لموقع "ويدينج زون".

البداية عند المصريين القدماء

ومن المفارقات أن سفاح القربى كان جزء لا يتجزأ من الحضارة الأولى التي اعترفت بفكرة الزواج في القانون؛ أخذ العديد من الفراعنة الأخوات والبنات من بين زوجاتهم العديدة، وكانت الفكرة هي الحفاظ على سلالتهم الحاكمة أكثر صحة، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة لم تكن شائعة بين الطبقات المتوسطة والدنيا، كان الزواج موجودًا أيضًا كحقيقة واجبة التنفيذ قانونًا، وكان للزوجات في الواقع حقوق أكثر مقارنة بالتاريخ الغربي الحديث.

واختُرعت الخطوبة أيضًا من قبل المصريين القدماء، حتى يتعرف الزوجان على بعضهما البعض بشكل أفضل، ويرى أنهما متوافقان بالفعل، ونص عقد الزواج على جميع حقوق العروس والعريس وواجباتهما كذلك، فعرفوا ما ينتظرهم قبل الزفاف نفسه.

وبحسب روايات متعددة، كان المهر أن يذهب العريس ووالديه إلى منزل العروس، ويدفع أموال والديها ليثبت أنه قادر على الحفاظ على ابنتهما في وضع جيد، كان يشتري لها أيضًا هدية شخصية، تكون عادةً إما مصنوعة من الذهب أو الأحجار الكريمة.

ويقام حفل الزفاف مع وليمة والكثير من الغناء والرقص، قبل أن يجلس العروسين لبعض الوقت الخاص معًا، مع قمح طازج يلقى في الهواء من قبل المحتفلين كرمز للخصوبة.

قوانين الزواج

كان لدى الحضارات الأخرى في ذلك الوقت قوانين للزواج، وكان يُنظر إليها عمومًا على أنها عامل إيجابي ومستقر في المجتمع، مع اعتقاد الذكور عمومًا بأنهم أكثر هدوءً مع الزوجة والأطفال، كما أنه ضرورة لمنع الخلافات الخطيرة وانهيار النظام المدني.

الزفاف الروماني

لم تكن الإمبراطورية الرومانية مختلفة في اعتبار الزواج مؤسسة بالغة الأهمية؛ حيث كانت كلمة "الزوجية" التي تعني الزواج ، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية "matrimonialis" والتي هي نفسها مشتقة من كلمة "الأم".

سعى جميع الأباطرة إلى إقامة إمبراطورية مستقرة، ربما لأنه كان من الأسهل الحكم، فكر الإمبراطور أوغسطس في هذا الأمر بشكل خاص، ووضع قوانين على النحو الواجب للمعاقبة النقدية لجميع الرجال الذين يؤجلون يوم زفافهم.

وكان حفل الزفاف والطلاق واحد في ذهن الإمبراطور عندما وصف ذلك قبل أن يصبح إمبراطورًا، وتغير اسمه إلى أغسطس، كان يُعرف باسم أوكتافيان.

لكن أوكتافيان وجد أن العلاقات مع مارك أنتوني متوترة، ومن أجل تحقيق السلام بينهما، تزوجت أخته أوكتافيا من الرجل الذي أراد أيضًا أن يكون خليفة قيصر، لم تدم هذه الهدنة؛ حيث كان الحب الأكبر لمارك أنتوني يكمن في كليوباترا ملكة مصر، وكان عليه أن يتزوجها بينما كان لا يزال متزوجًا من أوكتافيا، وعندما طلقها لاحقًا، أعلن أوكتافيان الحرب على الفور على أنتوني وكليوباترا.

تباينت عادات مواطني الإمبراطورية إلى حد كبير؛ إذ كانت الطبقات العليا منخرطة في شكل من أشكال الزواج يسمى "Confarreatio" والذي تطلب سلسلة معقدة من الطقوس الكهنوتية تسمى "diffareatio" للتراجع، على عكس الزواج العادي الذي يمكن إلغاؤه نسبيًا ببساطة بين الزوجين.

عادة ما يرتب والد الأسرة زيجات أبنائه بأعدادهم المقابلة في عائلات أخرى تكون الروابط معهم مفيدة، وعلى الرغم من أن هذا ليس سياسيًا تمامًا كما يبدو، كما هو الحال بدون موافقة الزوجين، فلن يتم عقد الزفاف.

وكانت العديد من حفلات الزفاف من أجل الحب بالإضافة إلى المال، وغالبًا ما تأخذ البنات على عاتقهن الخطبة، ثم يتركن الأمر لوالدها ووالد العريس للتعرف على بعضهما البعض والموافقة على الإجراءات.

كان أول شيء على جدول الأعمال هو التحقق من وجود "كونوديوم" أو حق الزواج بين الزوجين، ويعتمد على أنهم لم يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، ولم يكن أي منهما عبدًا، وإذا كان الرجل جنديًا، فلا يمكن أن يتزوج حتى تنتهي خدمته في فيلقه، وكان يسمح بالزواج للأجانب ولكن مع قيود؛ فمثلًا كان على العروس أن تكون على الأقل 12 عامًا والعريس 13 عامًا.

كان التقليد الأول هو حفلة لإعلان الخطوبة وللعريس أن يعطي خطيبته هدية من المجوهرات، وعند حفل الزفاف كانت العروس تقدم قرابين من المفترض أن جميع ألعاب طفولتها في مذبح عائلتها للآلهة الرومانية.

تلبيس العروس

كان فستان زفافها مصنوعًا من الصوف الأبيض وبسيطا جدًا، ولكن به عقدة شديدة التعقيد مربوطة في الوشاح، لإثارة استياء العريس واختبار صبره في ليلة الزفاف.

وتجمع في شعرها ستة خصل، ثلاثة على جانبي رأسها، وكانت ترتدي إكليلًا من الزهور وحجابًا بلون برتقالي أو زعفران، كان لهذا الحجاب أهمية خاصة لأنه يدل على رغبتها في الزواج حتى وفاتها، وعدم اختيار الطلاق إذا لم تسر الأمور بسلاسة.

وبعد التهنئة سيغادر العريس وعائلته أولاً حتى يتمكنوا من الترحيب بالعروس في منزلها الجديد، وبعد ذلك بوقت قصير تغادر منزل والديها، وعند وصولها إلى منزلها الجديد، تخضع العروس لتقليد ربط الصوف وسكب الزيت على أعمدة الباب، قبل أن يحملها العريس أو أصدقاؤها عبر العتبة، ثم تبدأ وليمة الزفاف حول سرير زفاف رمزي، وسيحصل الزوجان السعيدان على هدايا من الجميع.

يمكن القول إن كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن كل تقاليد الزفاف بالتأكيد لا تنبع من هناك، في جميع أنحاء العالم، طورت العديد من العادات المتنوعة للاحتفال بهذا الاتحاد نفسه بين الرجل والمرأة، في الأسطر التالية بعض الطرق التي أقامتها بعض المجتمعات المختلفة لحفلات الزفاف.

اليابان.. العروس تحتجز حتى ميلاد الطفل

في اليابان كان يتم التعامل مع ترتيبات الزواج من خلال وسيط يسمى "ناكودو"، ويتم تبادل المشروبات والملابس وما يسمى "هدايا السعادة والثروة" بين العائلات من خلال هذا الوسيط، بالإضافة إلى قائمة بأسماء أفراد الأسرة المهمين.

لم يكتف بهذه الصفقة مع التصفيات، بل حضر أيضًا حفل الزفاف مع الزوجين وأمام الأقارب، وفي بعض الأحيان كان يقرأ القسم أيضًا.

ولكن تم إعفاء الوسيط من مهامه في هذه المرحلة، ومع ذلك لم يتم الإفراج عن العروس بالكامل من قبل أسرتها، وكان على العريس زيارتها كل ليلة لرؤيتها، وعندما وُلد الطفل أو توفى والدا العريس (أيهما أقرب)، سمحت لها عائلتها أخيرًا بالعيش معه بشكل صحيح.

التبرؤ من الإثم قبل الزواج باسكتلندا

في اسكتلندا كان من المتوقع أن تشكر كل عائلة مدعوة في حفل زفاف في المرتفعات الزوجين على دعوتهما، من خلال توفير طعامهم الخاص لمأدبة الزواج، وكذلك دفع مبالغ إضافية في كثير من الأحيان للاحتفالات، وتقديم الهدايا في اليوم التالي، لذلك كان أداء معظم الأزواج جيدًا بالفعل خلال حفلات الزفاف.

كانت هذه الفوائد لتخفيف الأوقات المبكرة للزواج، والويل لمن يخون وعودهم؛ إذ تم إجبار أي شخص مذنب بارتكاب مثل هذه الجريمة، ذكرا كان أم أنثى ، على الوقوف في برميل مليء بالماء البارد عند مدخل الكنيسة المحلية قبل صلاة اليوم.

عندما يصل المصلين جميعًا يذهب المخطئ إلى الداخل أيضًا، وهو يبلل ويرتدي قميصًا فقط، ليتم إذلاله من قبل الوزير موضحًا تفاصيل الفعل الآثم.

الكاهن يربط الزوجين

خلال حفل زفاف مكسيكي، كان الكاهن يربط الزوجين معًا بشكل حرفي تمامًا بعد تبادل الوعود ، كان يلف مسبحة كبيرة جدًا حولهما عند أكتافهما أو خصورهما أو رسغهما في شكل ثماني حلقات، يمكن أن تكون بدائل المسبحة لهذا الغرض سلسلة من الزهور أو الشرائط أو الحلقات الخشبية أو العصابات الذهبية للعائلات الأكثر ثراءً.

وبعد الزفاف يتم إطلاق البنادق في الهواء قبل إقامة وليمة الزفاف، وكانت الرقصة الأولى في هذه المأدبة الاحتفالية هي التقليد الرومانسي لكل شخص يربط الأيدي ويحيط بالعروسين لتشكيل تصميم على شكل قلب، لذلك كانت حفلات الزفاف ولا تزال مجموعة متنوعة من الاحتفالات، ويبدو أن تبادل الخواتم كان شائعًا جدًا، وبالطبع الزهور والحجاب أيضًا في التاريخ العربي، على الرغم من أن النبي محمد نصح الزوجين بأن يجتمعوا أولاً، إلا أن هذه التوصية لم يتم الالتفات إليها دائمًا، وأحيانًا لم ير العريس زوجته على الإطلاق حتى رفع حجابها بعد زواجهما.

ويعد شهر العسل إضافة حديثة نسبيًا إلى موضوع الزفاف؛ حيث يأتي هذا المصطلح من الوقت في العصور الوسطى، حيث تم تقديم هدايا للزوجين من نبيذ ميد، الذي تم تخميره من العسل والتوابل المخمرة، للشرب لمدة شهر.

لذا فإن تاريخ حفلات الزفاف هو تقريبًا بطول تاريخ البشرية ولن يختفي أيضًا، لا يزال الحلم حيًا حتى لو لم يكن الزواج دائمًا كما يمكن أن تكون بداياته.