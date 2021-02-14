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وزير الخارجية الإثيوبي يبدأ غدا زيارة لتركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 12:32 م
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، سيبدأ غدا الاثنين، زيارة لتركيا تستمر يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان للوزارة، أنه سيتم خلال المحادثات بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت الوزارة، أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لموقع الوزارة، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا عام 1896 بتبادل للوفود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والإمبراطور منليك الثاني.

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