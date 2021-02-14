 ضبط وإعدام 39 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مصنع بديرب نجم - بوابة الشروق
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ضبط وإعدام 39 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مصنع بديرب نجم

فاطمة علي
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 1:15 م
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة تفتيشية على مصانع المخللات بنطاق مركز ديرب نجم.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وغلق مصنع مخللات؛ لوجود نقص شديد في الاشترطات الصحية.

وتم ضبط 38 طن و300 كيلو مخلل، لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و100 كيلو مخللات فلفل – قرنبيط – جزر؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك 6 محاضر بجُنح صحية.

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