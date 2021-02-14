رؤساء مدن كفرالشيخ يتابعون رصف الشوارع بالأسفلت والضيقة بالإنترلوك وإزالة التعديات

قاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم حملة ازالة حالة تعدى وتغيير سكن خاص إلى محلات تجارية بالمدينة، وتمت الإزالة كاملة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة المحلية بسيدي سالم

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بشوارع أحد توابع قرية أبو دراز، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوي سطح الارض، بالتنسيق مع الشرطة.

كما تابعت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص،فتم الإزالة في المهد حالة تعدي عبارة عن بناء بلوك ابيض بعزبة ابو دبوس التابعة لقرية شابه، على مساحة 2×4متر، وتمت الإزالة كاملة وحتي مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا إلى التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.