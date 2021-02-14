السودان ينشر 18 دورية لتأمين الأسواق في ولاية الجزيرة

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أكد مسؤول سوداني محلي، هدوء الأوضاع في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، مشيرا إلى نشر 18 دورية لتأمين سوق مدني في الولاية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأحد، عن عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة، قوله إن إعلان الطوارئ في الولاية جاء نتيجة لرصد عناصر من النظام السابق ترتب لأعمال عنف وترويع المواطنين وتخريب.

وأطمأن الوالي، على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية ووقف على استعدادات الشرطة لتأمين الأسواق، مؤكدا نشر 18 دورية داخل سوق مدني إلى جانب الارتكازات.

وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة لقوات الشرطة في حفظ الأمن وتأمين المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالولاية ألقت القبض على عدد من عناصر النظام المخلوع.

يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.

وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الماضي في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.

ويشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.