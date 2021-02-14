قال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب إن إن مبادرة هدية الرئيس السيسي للمواطنين بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة هي مباردة فريدة من نوعها.

وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن لا يتكلف أي مصاريف مالية ويقوم بتسليم سيارته القديمة فقط والحصول على السيارة الجديدة وهي للسائقين الملتزمين ويتم مساعدتهم في كل الإجراءات. وأضاف أن المواطن يحصل على السيارة دون حظر بيع ويحصل على العقد النهائي ولا يتكلف أي مصروفات إدارية، وأن الحزب يدرك أن العمل المجتمعي مهم مشيرا إلى أن الهدف الثاني هو توفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن المبادرة بدأت في محافظات الجمهورية وكانت الدفعة الأولى 400 سيارة موزعين على مستوى الجمهورية.