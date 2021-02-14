فنلندا تشدد على أهمية الحوار مع روسيا

شدد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو على أهمية الحوار والعلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة.

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هذا يشمل الحفاظ على الحوار حول مواضيع معقدة للغاية، كما هو الحال على سبيل المثال الحوار بين فنلندا وروسيا.. أعتقد أن الشيء نفسه يجب أن يحدث بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، مؤكدا أن تجميد العلاقات بين روسيا وفنلندا سيكون منعطفا سلبيا.

وفي وقت سابق أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، أن روسيا أبدت عدم اهتمامها بإنعاش العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفا العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وفي وقت لاحق أكد وزير الخارجي الروسية سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذا فرض الأخير عقوبات خطرة تطال القطاعات الحساسة في الاقتصاد الروسي.