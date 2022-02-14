إجراء 3 جراحات خطيرة لثلاث رضع في مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا

أعلن قسم جراحات الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى بالمنيا، إجراء 3 عمليات جراحية خطيرة لـ3 رضع كانت تتطلب تدخل جراحي سريع فور وصولها.

وأشار القسم إلى إجراء عملية جراحية لطفلة عمرها 16 يوما، بوزن 1.600 كيلو جرام، تعاني من التواء خلقي بالأمعاء، وتم إصلاح الالتواء واستئصال الزائدة الدودية والطفلة الآن بحالة جيدة.

وحضرت طفلة بعد أربع ساعات من ولادتها بوزن ٢ كيلو جرام، تعاني من فتق خلقي بجدار البطن، وتم على الفور التدخل الجراحي وإرجاع الأمعاء داخل البطن، وإصلاح الفتق والطفلة بحالة جيدة.

وفي هذا السياق، حضر طفل عمره 8 أيام وزنه 2.500 كيلو جرام يعاني من وجوده كيس بالأمعاء، أدى إلى انسداد والتواء بالأمعاء وحدوث ثقب بها، وتم التدخل الجراحي واستئصال الكيس وإعادة توصيل الأمعاء والطفل بحالة جيدة.