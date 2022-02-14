 التعاون الإسلامي تُدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تُدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس

فلسطين حي الشيخ جراح
فلسطين حي الشيخ جراح
أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:15 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 2:15 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين، الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت المنظمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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