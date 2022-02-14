زيادة عدد الجماهير في الدوري الألماني

بات من المنتظر أن يجرى السماح لأندية الدوري الألماني لكرة القدم بزيادة عدد المشجعين في المدرجات إلى 25 ألف مشجع اعتبارا من مارس المقبل، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقضي مسودة اتفاقية بين مكتب المستشار الألماني وحكومات الولايات، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها، بالسماح بحضور 25 ألف مشجع أو 60 % من سعة المدرجات.

ومن المقرر أن يجرى التصديق على الاتفاقية في اجتماع مقرر بعد غد الأربعاء.

وطبقا للقواعد الحالية، لا يسمح بحضور أكثر من عشرة ألاف مشجع في مباريات البوندسليجا، باستثناء بعض المناطق.

ففي ولاية بافاريا على سبيل المثال، يسمح لبايرن ميونخ باستقبال 15 ألف مشجع في مبارياته.