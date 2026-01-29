لبنان: ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في محيط المجلس النيابي للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في محيط المجلس النيابي اللبناني، مساء اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور، خلال الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026.

وأثناء ردّ وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب، خلال الجلسة التشريعية، وبالتزامن مع النقاشات داخل المجلس النيابي، بين وزير المالية والنواب، حول زّيادة الأجور المخصّصة للقطاع العام والسّلك العسكري والأمني والمتقاعدين، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات المطلبية في محيط المجلس النيابي وتمكّن العسكريون المتقاعدون من الوصول إلى المدخل الرّئيسيّ للمجلس وسط انتشار كثيف للقوى الأمنيّة.

وطلب رئيس مجلس النّواب نبيه بري قطع البثّ المباشر للجلسة التشريعيّة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2026 وإقراره، بعد النّقاشات الحادّة بين النّواب ووزير الماليّة ياسين جابر.

وكان موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي والعسكريون المتقاعدون قد نفّذوا اعتصاماً منذ صباح اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة. وطالب المحتجون برفع الرواتب والأجور.

ووقع تدافع بين عناصر الجيش المولجة حماية المجلس النيابي وعدد من المحتجين خلال الاعتصام قبل ظهر اليوم وتعرّض بعض المحتجين للضرب من قبل عناصر الجيش إثر محاولتهم اجتياز السياج المؤدي إلى المجلس.

وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 قد بدأت أول من أمس الثلاثاء، بجلستين صباحية ومسائية. واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، واستكملت اليوم الخميس بجلستين صباحية ومسائية.