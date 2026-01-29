لافروف: وجود نظام أوكراني تربطه علاقة ودية مع روسيا شرط ضروري لقبولنا ضمانات أمنية لأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفكس الروسية، بأن روسيا لن تقبل بضمانات أمنية دولية لأوكرانيا إلا في حالة وجود نظام أوكراني تربطه علاقات ودية مع موسكو.

وقال لافروف في موسكو إن الحكومة الروسية لم تعلم بما اتفقت عليه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية.

لكن وزير الخارجية المخضرم أضاف قائلا: "إذا كان الهدف هو الحفاظ على النظام في جزء من أراضي أوكرانيا السابقة، واستمرار استخدام هذا النظام كمنطلق لتهديدات ضد روسيا، فإن مثل هذه الضمانات من الصعب أن تضمن سلاما موثوقا به."

وأشار لافروف إلى أن موسكو منفتحة على التوصل إلى اتفاقات بشأن الأمن الجماعي في المنطقة تشمل أيضا أمن روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ذكر أن اتفاقا بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية لبلاده جاهز. إلا أن لافروف كان يشير في المقام الأول إلى تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكان روبيو قد صرح، في واشنطن، بأن هناك موافقة من الجانب الأمريكي على الاتفاق، لكنه أضاف أن ذلك يعتمد على كيفية رد فعل روسيا. وأوضح بأنه، في كل الأحوال، لا يمكن تطبيق الضمانات الأمنية إلا بعد توقف القتال.

وأوضح روبيو، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، المخاوف التي تساور حكومته بشأن الضمانات الأمنية.

وقال روبيو إنه من المخطط وجود قوات أوروبية على الأرض، لكن بما أن الأوروبيين ضعفاء جدا، فإنهم بحاجة إلى دعم قوي من الولايات المتحدة. وهذا يعني أننا "قد نكون ملزمين بالتدخل في صراع مستقبلي."