 شولتز يطالب موسكو بـ إشارات فورية لخفض التوتر في أوكرانيا - بوابة الشروق
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شولتز يطالب موسكو بـ إشارات فورية لخفض التوتر في أوكرانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:26 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:26 م

طالب المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، بالحصول على "إشارات فورية" من روسيا لخفض التوتر بشأن أوكرانيا.

وكتب شولتز، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر"، محذراً من أن "عدواناً عسكرياً جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا"، واصفاً الوضع بأنه "لا يزال خطيراً جداً جداً"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

ويصل شولتز إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، لمواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف نزع فتيل التهديد "الخطير" المتمثل في غزو روسي محتمل لأوكرانيا، والذي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب الباردة.

ومن المقرر أن يتوجه شولتز، فدا الثلاثاء، إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها الأسبوع الماضي.


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